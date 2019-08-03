إيقاف ميسي 3 أشهر من اللعب الدولي وتغريمه 50 ألف دولار

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، اليوم السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار.



وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية رفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لرويترز.



كان ميسي تعرض للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي وهو ما جعله ينفجر غاضبا، ليتهم مسؤولي الاتحاد بالفساد ويصرح:"يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف "البرازيل"، الفساد والحكام يمنعون الناس من الاستمتاع بكرة القدم وهم يدمرونها، لم أتواجد لحظة تتويجنا بالميدالية حتى لا أشارك في هذا الفساد".



ويمكن للاتحاد الأرجنتيني الاستئناف على قرار إيقاف ميسي خلال الـ 7 أيام المقبلة، وفقا للبيان الرسمي الذي نشره اتحاد أمريكا الجنوبية.



ولدى الأرجنتين مباراتان وديتان في الولايات المتحدة في سبتمبر ضد تشيلي والمكسيك وأخرى في أكتوبر أمام ألمانيا ومباراة أمام البرازيل.



وسيغيب ميسي عن المباريات الأربعة، لكنه سيعود للمشاركة مع التانجو مرة أخرى في نوفمبر.



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