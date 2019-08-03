رياضة | الطويلة يعلن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطويلة يعلن عدم خوض انتخابات اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادى النجوم وأحد أعضاء اللجنة التى تم تشكيلها من قبل الأندية لمناقشة شكل وتصور المسابقات بالقسمين الثانى والثالث بالموسم المقبل صحة مايتردد عن نيته لخوض إنتخابات إتحاد كرة القدم المصرى.

وترددت فى الفترة الأخيرة أنباء تؤكد ترشح محمد الطويلة لإنتخابات اتحاد كرة القدم المقبلة وهو ما نفاه تماما وعبر عن خيبة أمله عقب البيان الذى صدر عن إتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم والذى يتولى رئاسة إتحاد الكرة مؤقتا لحين إنتخاب مجلس إدارة جديد.

البيان الذى تم نشره رسميا والصادر عن إتحاد الكرة يفيد بأن ما يتم تداوله بخصوص ما تم التوصل إليه من قبل لجنة إعادة صياغة شكل المسابقات بالقسمين الثانى والثالث ماهو إلا مجرد توصيات ويتم دراستها حاليا من أجل إعلان القرار النهائى بما يخدم مصالح الكرة المصرية.

وأكد الطويلة أن ثروت سويلم يفقد رصيده لدى أندية الجمعية العمومية يوما بعد الأخر بعدما أثبت رغبته فى الإنفراد بمقاليد الإدارة والقرار داخل إتحاد الكرة وأن هناك أيادى خفية من أعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق مازالت تعمل فى الخفاء بما لايتماشى مع غالبية الأندية أعضاء الجمعية العمومية وأنه سوف يكشف الكثير من الأسرار والخبايا خلال حلقات برنامجه التليفزيونى الجديد "إحتراف" والذى يقوم بتقديمه من خلال قناة الحدث اليوم.