رياضة | صانع ألعاب الأهلي مطلوب في المقاصة والإنتاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صانع ألعاب الأهلي مطلوب في المقاصة والإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو ناديي مصر المقاصة والإنتاج الحربي في مفاوضات جادة للحصول على خدمات أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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ويسعى الناديان للحصول على خدمات أحمد حمدي لمدة عام على سبيل الإعارة، عقب عودته من فترة إعارة بالجونة، خلال الموسم المنقضي.

وكان حمدي، عاد للمشاركة في تدريبات الفريق مساء أمس لحين تحديد موقفه سواء بالبقاء داخل النادي، أو تجديد إعارته بالموسم الجديد.