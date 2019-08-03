رياضة | "عائلة" بول بوجبا تكشف انتقاله لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عائلة" بول بوجبا تكشف انتقاله لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التصريحات العائلية عن قرب انضمام الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وجاءت الأنباء قبل أيام لتؤكد خطة عائلة بول بوجبا بالانتقال لمدريد، ورغبة شقيقيه باللعب في إسبانيا، مما يعني أن التوقعات داخل عائلة بوجبا، تشير إلى انتقال النجم الفرنسي للنادي الملكي.

وقدم نادي مانتشيجو الإسباني قبل أيام، تعاقده الجديد، وهو شقيق بول بوجبا الأكبر، ماتياس بوجبا، قبل أن يؤكد وكيل أعمال شقيقه الآخر، فلورنتين، أنه يسعى لتقديم موكله لنادي فوينلابرادا، الواقع في ضواحي مدريد، وذلك بعد الرغبة الكبيرة التي أبداها اللاعب للعب هناك.

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وقال وكيل أعمال فلورنتين: "يريد فلورنتين الانضمام لأشقائه في إسبانيا، لذا لدينا أسبوع كي نجد ناديا إسبانيا للتعاقد معه".

وجاءت تصريحات وكيل أعمال فلورنتين صادمة للكثيرين، حيث بدا وكأنه متأكد من انتقال بوجبا لإسبانيا.

كما أكدت صحيفة "آس" أن والدة الأشقاء بوجبا، بدأت بالفعل بالبحث لمنزل للعائلة في مدريد، وتبدو عازمة على الانتقال للسكن هناك.