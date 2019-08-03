رياضة | السكة الحديد يستضيف الداخلية استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يستضيف الداخلية استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بنادي السكة الحديد لكرة القدم بقيادة جمعة مشهور المدير الفني، ثانى مبارياته الودية في الرابعة من عصر الأربعاء القادم أمام فريق الداخلية بقيادة ضياء عبد الصمد المدير الفني استعداد للموسم الجديد.

وسبق للسكة الحديد الفوز على فريق البطل الأوليمبي بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

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وشملت قائمة التعاقدات الجديدة لفريق السكة كلا من: ميدو كمال أمين، ياسر رضا، عبد الرحمن مسعد، عمرو ابراهيم ، مصطفى عرفات، فوزى الكاشف، فتحي مجدى، رمضان قورة، سانا، محمد السيد.

وفي المقابل خاض فريق الداخلية معسكرا في برج العرب وشهد المعسكر إقامة مباراتين خسر من فاركو بهدف نظيف تم حقق الفوز على فريق الرجاء بهدفين مقابل هدف.

وشملت تعاقدات الداخلية خلال فترة الانتقالات الصيفية 7 لاعبين وهم : أحمد سعد، عبد الفتاح دوجبا، اسماعيل بامبا، أحمد هشام، وائل فراج، مصطفى ابراهيم، محمد الكومي.