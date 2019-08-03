رياضة | جوارديولا يفتح النار على يورجن كلوب قبل مباراة الدرع الخيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يفتح النار على يورجن كلوب قبل مباراة الدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي النار على يورجن كلوب ليفربول مدرب ليفربول الإنجليزي بعدما عبر الأخير عن استغرابه من القدرة الشرائية لمنافسيه في عالم المستديرة.

وقال كلوب: "لا يمكنني قول أي شيء عما تفعله الفرق الأخرى.. ولا أعلم كيف يقومون بذلك الإنفاق وعلينا أن ندفع الفواتير.. آسف، على الجميع أن يدفعوا الفواتير، ونحن أيضا.. والآن يبدو أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك، ونحن لسنا في بلاد الفانتازيا حيث يمكنك إنفاق 200 مليون جنيه إسترليني كل سنة والحصول على كل ما تريد".

وكشف كلوب عن ان هناك 4 أندية في العالم يمكنها القيام بذلك باستمرار هي ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وقال إنهم يفعلون "كل ما يحتاجونه.. لا يمكنك مقارنة ذلك".

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وأبدى بيب جوارديولا انزعاجه مما قاله المدرب الألماني قبل مباراة الفريقين في الدرع الخيرية غدًا.

وقال جوارديولا: "هل أغضبني ما قاله؟ بالطبع لم يعجبني وأغضبني لأنه ليس صحيحا أننا ننفق 200 مليون يورو في كل سوق انتقالات. هذا ليس صحيحا ففي الصيف الماضي، أنفقنا 17 مليون جنيه إسترليني على لاعب واحد فقط وقبل موسمين أنفقنا الكثير، والسبب في ذلك هو أن فريقي كان يضم 10 أو 11 لاعبا تفوق أعمارهم 30 عاما.. كان علي القيام بذلك".

وتابع جوارديولا: "أنفق ليفربول أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي، ولا يمكنه أن يفعل ذلك مرة أخرى هذه السنة، هذا حالنا أيضا".