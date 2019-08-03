رياضة | "هدف" يتسبب في وصلة سخرية جماهير مانشستر يونايتد وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هدف" يتسبب في وصلة سخرية جماهير مانشستر يونايتد وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفزت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنصار فريق ليفربول مع اقتراب الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال المدافع هاري ماجواير من ليستر سيتي إلى فريقها.

وسجل مدافع منتخب إنجلترا هدفاً في مرمى ليفربول ضمن مباراة بالجولة 24 للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ليجبر المتصدر وقتها ليفربول على التعادل 1-1 ثم سلسلة نتائج سلبية أهدت اللقب لمانشستر سيتي.

وكتب حساب لمشجع باسم أيدان والش: "لا تدعوا جماهير ليفربول تنسى أن هاري ماجواير هو سبب عدم فوزهم بالدوري الموسم الماضي"، وسار على نفس النهج عدد كبير من جماهير يونايتد.