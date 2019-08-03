رياضة | وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر ببرونزية بطولة العالم لسباحة الزعانف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر ببرونزية بطولة العالم لسباحة الزعانف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال مكالمة هاتفية سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربى وعضو الاتحاد الدولي للغوص والانقاذ بفوز مصر بأول ميدالية في بطولة العالم لسباحة الزعانف المقامة حاليا بشرم الشيخ فى الفترة من 28 يوليو وحتى 4 اغسطس الجارى بمشاركة 31 دولة .

وطلب صبحى من رئيس الاتحاد نقل تهنئته للاعبين الفائزين متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق فى البطولات القادمة مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كامل الدعم لهم .

يذكر ان منتخب مصر قد فاز صباح اليوم بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للسباحة بالزعانف داخل المياه المفتوحة حيث جاء في المركز الثالث بعد روسيا وأوكرانيا ، ومثل مصر في السباق كل من مازن السيد لوجي ياسر وسلمي رمضان ومحمود وليد.