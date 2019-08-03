رياضة | عبدالرحمن طه يشيد بمستوى الفراعنة في مونديال يد الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالرحمن طه يشيد بمستوى الفراعنة في مونديال يد الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر عبدالرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي قدمه منتخب الشباب في بطولة كأس العالم الأخيرة، لافتا إلى شعوره بالفخر الشديد بعد المشاركة في الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأوضح أنه كان يتلقى رسائل دعم مستمرة من جانب الجهاز الفني للأهلي واللاعبين خلال مشاركته في البطولة، وهو ما كان له أثر كبير في تألقه وظهوره بصورة مشرفة كأحد أبرز حراس البطولة.

وأشار إلى أن تصعيده للفريق الأول منحه شعورا كبيرا بالمسئولية، ويتطلع لاستمرار التألق مع الفريق، والسعي نحو المساهمة فى الفوز بالبطولات خلال الموسم الجديد.