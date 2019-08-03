رياضة | الأهلي يعلن مواعيد عودة محمد محمود و"الثلاثي المصاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن مواعيد عودة محمد محمود و"الثلاثي المصاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية خلال 3 أسابيع، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

وعاد سعد سمير من ألمانيا مؤخرًا ليستكمل برنامجه التأهيل على هامش التدريبات الجماعية اليومية، حيث اقترب اللاعب من إعلان جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة في تدريبات الكرة.

وأكد الجهاز الفني للأهلي محمد محمود لاعب الفريق يحتاج إلى شهر لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتواجد في تدريبات الكرة.

وأضاف: "اللاعب يسير بشكل أكثر من رائع في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الرباط الصليبي، وبات في حاجة إلى شهر فقط لإعلان جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وأوضح أن اللاعب يؤدي يوميًا تدريبات تأهيلية في الجيم ويعقبها تدريبات الجري حول الملعب، بجانب خوضه تدريبات خفيفة بالكرة ضمن فقرات برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

Advertisements

وقال جهاز الأهلي إن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق سيكون جاهزا للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين من الآن.

وكان شريف إكرامي قد أجرى مؤخرًا جراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة في ألمانيا، حيث نفذ جزءا كبيرا من برنامجه التأهيلي في ألمانيا قبل العودة للقاهرة لاستكمال التأهيل؛ تمهيدًا لعودته تدريجيًا لتدريبات حراس مرمى الفريق.

واطمأن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على برنامج تأهيل كريم نيدفيد لاعب الفريق الذي يعاني من الإصابة في ركبته بعد إجرائه مؤخرًا جراحة غضروف الركبة.

وأطلع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق مارتن لاسارتي المدير الفني على آخر تطورات عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه للمرحلة القادمة .

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تجهيز نيدفيد بشكل جيد، مع التأكيد على عدم التعجل في عودة اللاعب قبل الاطمئنان بشكل نهائى على ركبته؛ من أجل عودته بصورة طبيعية للتدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.