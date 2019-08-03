رياضة | ريال مدريد يخطف صفقة جديدة عبر "وكيل" كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطف صفقة جديدة عبر "وكيل" كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ريال مدريد الإسباني دائرة المهتمين على ضم برونو فرنانديز لاعب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالي أن ريال مدريد دخل في مفاوضات لضم برونو فرنانديزحيث يريد حسم المفاوضات مع وكيله خورخي مينديز ووكيل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

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وأشارت إلى أن فريق لشبونة البرتغالي لن يبيع فرناديز بأقل من 70 مليون يورو.