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رياضة | ريال مدريد يخطف صفقة جديدة عبر "وكيل" كريستيانو رونالدو

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دخل نادي ريال مدريد الإسباني دائرة المهتمين على ضم برونو فرنانديز لاعب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية مع أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزي.

 

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالي أن ريال مدريد دخل في مفاوضات لضم برونو فرنانديزحيث يريد حسم المفاوضات مع وكيله خورخي مينديز ووكيل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

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وأشارت إلى أن فريق لشبونة البرتغالي لن يبيع فرناديز بأقل من 70 مليون يورو.

 

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