رياضة | انتظام خماسي الشباب في مران يد الأهلي

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يشهد مران الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم انتظام الخماسي؛ عبدالرحمن طه وأحمد راضي وعمر خالد كاستيلو وعبدالرحمن حميد وياسر محمد، بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب المشاركة مع المنتخب في بطولة كأس العالم التي أقيمت في إسبانيا.