رياضة | أرسنال يبدأ موسمه الجديد بقيادة "PAL"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يبدأ موسمه الجديد بقيادة "PAL" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق جمهور أرسنال الإنجليزي لقب PAL على الثلاثي الهجومي للفريق اللندني، وذلك بعد التعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي قادما من ليل الفرنسي.

وكان قد أعلن نادي "المدفعجية" عن إتمام صفقة بيبي والتي تعتبر الأغلى في تاريخ تعاقدات النادي بقيمة 80 مليون يورو.

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وبات أرسنال يملك الثلاثي الهجومي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ والفرنسي ألكساندر لاكازيت والإيفواري نيكولاس بيبي، وقام الجمهور باختيار الحرف الأول لاسم الشهرة لكل لاعب، ليكون لقب الثلاثي الهجومي PAL.

ويملك نجم ليل السابق قدرة على اللعب في مركز الجناح ومركز رأس الحربة، وفي رصيده 35 هدفا خلال 74 مباراة مع فريقه الفرنسي، كما سجل 4 أهداف دولية مع منتخب كوت ديفوار في 15 مباراة.

وأصبح بيبي الذي دافع عن ألوان ليل منذ 2017 بعد انضمامه إليه من أنجيه، صاحب أغلى صفقة للاعب إفريقي، متفوقا على الكونغولي سيدريك باكامبو الذي كلف بكين غوان الصيني أكثر من 65 مليون جنيه إسترليني لضمه من فياريال الإسباني عام 2018.