رياضة | "السرطان" ينهي مسيرة باكستر مع جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السرطان" ينهي مسيرة باكستر مع جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا استقالته من منصبه مديرا فنيا للفريق، الذي خرج من منافسات كأس الأمم الإفريقية من دور الثمانية التي أقيمت في مصر.

وفجر المدرب البالغ 65 عاما مفاجأة من العيار الثقيل خلال المؤتمر الصحفي بإعلانه عن إصابته بمرض السرطان قبل مباراة منتخب جنوب إفريقيا المصيرية أمام ليبيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

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وأوضح مدرب منتخب جنوب إفريقيا أنه رفض نصيحة الطبيب في ذلك الوقت بالحصول على الراحة، وأصر على السفر إلى تونس لقيادة منتخب "الأولاد" أمام ليبيا، قائلا: "أنا منتمي لهذا البلد تماما، قبل مواجهة ليبيا بأسبوع في تصفيات كأس إفريقيا أخبرني الطبيب أنني مصاب بالسرطان، لكنني أخبرته أنني يجب أن أسافر مع الفريق، انتمائي لجنوب إفريقيا ليس محل شك".

وتابع باكستر: "قررت الاستقالة من منصبي، وإتاحة الفرصة لوجوه أخرى لتولي تدريب المنتخب مع هذا الجيل من اللاعبين".

وقاد ستيوارت باكستر منتخب جنوب إفريقيا للصعود إلى الدور ربع النهائي في مسابقة "الكان" بعد أن أطاح بمنتخب مصر من دور الـ16، قبل أن يودع البطولة أمام نيجيريا.