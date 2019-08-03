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ننشر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت

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يلتقي بروسيا دورتموند مع بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني، بينما يلعب باريس سان جيرمان مع رين في كأس السوبر الفرنسي.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 3 أغسطس (آب):

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كأس السوبر الألماني 

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 22:30 بروسيا دورتموند  ×  بايرن ميونخ 

 كأس السوبر الفرنسي

 15:30 باريس سان جيرمان  ×  رين 

 الكأس الدولية للأبطال

 20:30 مانشستر يونايتد  ×  ميلان 

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