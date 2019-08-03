شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والان مع التفاصيل
يلتقي بروسيا دورتموند مع بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني، بينما يلعب باريس سان جيرمان مع رين في كأس السوبر الفرنسي.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم السبت 3 أغسطس (آب):
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كأس السوبر الألماني
22:30 بروسيا دورتموند × بايرن ميونخ
كأس السوبر الفرنسي
15:30 باريس سان جيرمان × رين
الكأس الدولية للأبطال
20:30 مانشستر يونايتد × ميلان
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