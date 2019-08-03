شكرا لقرائتكم حازم إمام يدافع عن جروس بعد ضياع الدوري من الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع حازم إمام، نجم نادي الزمالك الأسبق، عن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للفريق الأبيض، بعد تأكيده أنه كان أفضل مدرب فى الموسم الماضى.

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ورد حازم إمام على سؤال بخصوص من أفضل مدير فني بالدوري المصري الممتاز للموسم الأخير خلال تصريحات تليفزيونية مؤكدا أن الثنائي جروس وتاكيس جونياس، المدير الفنى لوادى دجلة هما الأفضل على مدار الموسم المنتهى.

وتعرض جروس لانتقادات كبيرة بعد إقالته من تدريب الزمالك حيث أكد مسئولو القلعة البيضاء أنه سببا رئيسيا فى ضياع لقب الدوري المصري الممتاز لصالح الغريم التقليدى النادي الأهلي بسبب إدارته الفريق بطريقة خاطئة من الناحية الفنية.