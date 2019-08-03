شكرا لقرائتكم أحمد هانى ظهير الطلائع يجرى جراحة فى عظمة الشظية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع ظهير طلائع الجيش أحمد هاني ، اليوم، السبت، لجراحة في عظمة الشظية بعد تعرضه للكسر فيها، تحت إشراف الدكتور هاني درويش رئيس الجهاز الطبي بالطلائع وياسر شبل أخصائي العلاج الطبيعي.

وتعرض اللاعب للإصابة في ودية الطلائع مع خورفكان شارقة الاماراتي التى فاز بها الطلائع بثلاثية نظيفة وديا.



هاني

وتم نقل هاني للمستشفي فور تعرضه للإصابة لتثبت الأشعة حاجته لإجراء الجراحة وغيابه عن الملاعب لمدة 4 شهور .

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ويقود البرازيلى سيرجيو فارياس طلائع الجيش فنياً فى الموسم الجديد.

كما أتم طلائع الجيش التعاقد مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.

واحتل طلائع الجيش المركز الثامن فى بطولة الدورى العام برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.