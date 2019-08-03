فاضل على الحلوة خطوة .. خبر سعيد لـ"مدافع" الأهلي...

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جدة - عمرو شويل يستعد سعد سمير مدافع الأهلي العائد من ألمانيا مؤخرًا لاستكمال برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية اليومية، حيث اقترب اللاعب من إعلان جاهزيته للعودة من جديد للمشاركة في تدريبات الكرة.

وينتظم سعد سمير في تدريبات الأهلي الجماعية خلال 3 أسابيع، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.

وخرج سعد سمير من قائمة الأهلى الإفريقية الأولى فى مفاجأة كبيرة بعدما تلقى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق تقرير يؤكد عودة سعد للملاعب بعد شهرين وهو الأمر الذي تأكد عدم صحته بعدما أكدت الأشاعات الأخيرة التي أجراها اللاعب اقتراب عودته للتدريبات والمباريات.