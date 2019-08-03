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شكرا لقرائتكم فاضل على الحلوة خطوة .. خبر سعيد لـ"مدافع" الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينتظم سعد سمير في تدريبات الأهلي الجماعية خلال 3 أسابيع، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته.
وخرج سعد سمير من قائمة الأهلى الإفريقية الأولى فى مفاجأة كبيرة بعدما تلقى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق تقرير يؤكد عودة سعد للملاعب بعد شهرين وهو الأمر الذي تأكد عدم صحته بعدما أكدت الأشاعات الأخيرة التي أجراها اللاعب اقتراب عودته للتدريبات والمباريات.
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