رضا عبد العال مهاجمًا مرتضى منصور: أنت جايب طارق يحيي يدرب على أساس إيه؟

انتقد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، تعيين طارق يحيى مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلفا لخالد جلال، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأبدى عبد العال دهشته من خلال فيديو تم نشره على صفحته على موقع اليوتيوب من مجىء طارق يحيي مدير فني للزمالك في ذلك التوقيت متسائلا رئيس نادي الزمالك"انت جايبوه على أساس إيه".

وأضاف عبد العال أن رئيس الزمالك يتخذ القرارات بشكل منفرد، ويجلس مع أحمد وأمير نجليه فقط، ومع احترامي لهما ليس لديهم أي فكرة عن كرة القدم.

Advertisements

وأضاف: “جماهير الزمالك بدأت تغضب من رئيس النادي، وهذا نبض الشارع، اتقوا الله في الزمالك وجمهوره، لا يجب أن تدار الأمور بفردين أو ثلاثة فقط”.

واختتم حديثه قائلا: “لماذا جاء خالد جلال من البداية ولماذا رحل، طارق يحيى هو الآخر، بتروجت هبط بسببه وكذلك سموحة كاد أن يهبط بسببه فكيف تتعاقد معه”.