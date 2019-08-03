اتحاد أمريكا الجنوبية يوقف ميسي 3 أشهر و غرامة 50 ألف دولار لانتقاده "الفساد"

أوقف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 3 أشهر مع غرامة بقيمة 50 ألف دولار أمريكي، بعد انتقاده اللاذع للتحكيم خلال بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

واتهم نجم برشلونة الإسباني التحكيم بـ«الفساد»، بعد طرده ضد منتخب تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث خلال المباراة التي أقيمت في البرازيل، الشهر الماضي.

كما غضب ميسي لعدم احتساب ركلتي جزاء لبلاده في نصف النهائي ضد البرازيل المضيفة، في المباراة التي خسرتها الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء، ليتهم اتحاد أميركا الجنوبية بمحاباة البرازيل.

وبعد طرد أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ضد تشيلي في المباراة التالية، لم يتمكن من احتواء غضبه، وصرح قائلاً: «الفساد والحكام يحرمان الناس من الاستمتاع بكرة القدم».

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ولم يحدد الاتحاد القاري، أمس (الجمعة)، على موقعه الإلكتروني سبب إيقاف ميسي، لكنه قال إن الأمر مرتبط بالبندين الأول والثاني من المادة السابعة لقوانين الانضباط لديه.

ويتضمن البندان عبارات مثل «سلوك مسيء، مهين أو احتجاج تشهيري من أي نوع» و«خرق قرارات، توجيهات أو أوامر هيئات قانونية».

ويعني الإيقاف أن ميسي سيغيب عن مباريات ودية للأرجنتين ضد تشيلي والمكسيك وألمانيا.