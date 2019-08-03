الان تتابع الأندية السعودية في دور المجموعات: الهلال الاكثر فوزاً والاهلي الاكثر خسارة! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح:

تنطلق لقاءات دوري ابطال اسيا دور الـ16 لاندية الغرب يوم الاثنين القادم حيث سيلاقي نادي النصر ضيفه الوحدة الاماراتي على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض و الاتحاد سيلاقي ذوب هان الاماراتي بملعب زعبيل بالامارات.

ويوم الثلاثاء يلتقي الاهلي السعودي بشقيقه الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “ الجوهرة “.

و بدورها قامت صحيفة “ الخليج 365 “ برصد مشوار الاندية السعودية في نسخة دوري ابطال اسيا 2018-2019م حيث يعد الهلال اكثر الاندية السعودية فوزا في مباريات دور المجموعات ويعد الاهلي الاكثر خسارة بثلاثة مباريات :

النصر

النصر اتى في المجموعة الاولىمع ذوب هان الايراني و الوصل الاماراتي و الزوراء العراقي استطاع ان يحقق 10 نقاط في المركز الثاني حيث فاز في ثلاثة لقاءات و خسر في اثنتين و تعادل في واحدة.

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الاتحاد

جاء الاتحاد في المجموعة الثانية و حصل على المركز الثاني بـ 11 نقطة مع اندية الوحدة الاماراتي و لوكوموتيف الاوزبكي و الريان القطري و استطاع ان يحقق 11 نقطة فاز في ثلاثة و تعادل في اثنتين و خسر مباراة واحدة.

الهلال

وقع الهلال في المجموعة الثالثة مع الدحيل القطري و العين الاماراتي و استقلال طهران و تصدر المجموعة بـ 13 نقطة و فاز الهلال في اربعة مباريات و تعادل و خسر في واحدة.

الاهلي

صار الاهلي في المجموعة الرابعة مع السد القطري و باختاكور الأوزبكي و بيرسبوليس الايراني استطاع الاهلي ان يحقق المركز الثاني بـ 9 نقاط ، حيث فاز في ثلاثة و خسر في ثلاثة.

يذكر أن قرعة ربع النهائي أجريت و الفائز من لقاء الهلال و الاهلي سيلاقي الفائز من لقاء الاتحاد و ذوب هان الايراني و الفائز من لقاء النصر السعودي و الوحدة الإماراتي سيقابل الفائز من لقاء الدحيل و السد القطري .