تعرف على ترتيب بيبي في أغلى صفقات الدوري الإنجليزي

دخل المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي إلى قائمة أغلى صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ، بعد انتقاله إلى آرسنال مقابل 79 مليون يورو، قادماً من ليل الفرنسي.

وتبادلت أندية مانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي وآرسنال وليفربول، المراكز في قائمة الـ"توب 10"، بعدة صفقات أبرمتها الأندية خلال السنوات الماضية.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي:

1- الفرنسي بول بوغبا - مانشستر يونايتد - 105 مليون يورو

2- البلجيكي روميلو لوكاكو - مانشستر يونايتد - 84.7 مليون يورو

3- الهولندي فيرغل فان دايك - ليفربول - 84.6 مليون يورو

4- الإسباني كابا - تشيلسي - 80 مليون يورو

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5- الإيفواري نيكولاس بيبي - آرسنال - 79 مليون يورو

6- البلجيكي كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 76 مليون يورو

7- الأرجنتيني أنخل دي ماريا - مانشستر يونايتد - 75 مليون يورو

8- الإسباني رودري - مانشستر سيتي - 70 مليون يورو

9- رياض محرز - مانشستر سيتي - 67.8 مليون يورو

10- ألفارو موراتا - تشيلسي - 66 مليون يورو