غوارديولا يبدي رأيه للمرة الأخيرة في انتقال ساني!

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، الجمعة، إن الجناح الألماني ليروي ساني، لم يطلب مغادرة صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع محاولات بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ لضم اللاعب.

وألقت هذه المسألة بظلالها على غوارديولا خلال جولة سيتي الآسيوية استعداداً للموسم الجديد.

وأكد المدرب الإسباني على موقفه المؤيد لبقاء اللاعب (23 عاماً) في صفوف سيتي بعد أن ساعدت أهدافه العشرة الفريق على الدفاع عن لقب الدوري بنجاح إضافة إلى صناعة 10 أهداف أخرى.

وقال غوارديولا للصحافيين قبل مباراة درع المجتمع أمام ليفربول الأحد المقبل: "أجبت عدة مرات على هذا السؤال (بشأن مستقبل ساني)، أعرف أن هناك شائعات، من المستحيل بالنسبة لي أن أقنع أي لاعب بالبقاء إذا كان يريد المغادرة، لكن اللاعب لم يبلغني بأي شيء، إذا قال إنه يرغب في مغادرة الفريق فسنتحدث إلى إدارة النادي، لم يخبرني بذلك".

وأضاف: "نريده أن يبقى، حاولنا على مدار أكثر من عام تمديد العقد، كنا قريبين للغاية من تحقيق هذا الهدف، لكن الأمور اختلفت الآن بعض الشيء، هذا هو الواقع، لا يمكنني الحديث أكثر من هذا".

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وسعى بايرن ميونخ بقوة للتعاقد مع ساني، وتوقفت شائعات أن اللاعب الدولي الألماني اتخذ قراره بالفعل بالانضمام للعملاق البافاري حين أصدر بايرن ميونخ بياناً أمس الخميس، قال فيه إن تلك التقارير "عارية عن الصحة".

ومن المقرر أن تنتهي فترة انتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز قبل يوم واحد من انطلاق الموسم الجديد في 9 أغسطس (آب).

وقال غوارديولا إنه يأمل أن تحذو بطولات الدوري الأوروبية الأخرى حذو الدوري الإنجليزي في هذا الخصوص، حتى يعرف المدربون التشكيلة النهائية لفريقهم قبل خوض أولى مباريات الموسم الجديد.

وأضاف غوارديولا: "إنجلترا تقدم نماذج تحتذى في العديد من المجالات، لهذا أتمنى أن تقتدي بها بقية بطولات الدوري في أوروبا، أعتقد أنه من الأفضل (إغلاق فترة الانتقالات) قبل خوض أول مباراة في الموسم الجديد لهذا يعرف المدرب بالتحديد لاعبي تشكيلته لبقية الموسم".