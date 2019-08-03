اخبار الرياضه

مواجهات مصرية في نصف نهائي العالم للاسكواش...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم مواجهات مصرية في نصف نهائي العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم منافسات الدور نصف النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش المقامة حالياً في كوالا لامبور بماليزيا، والتي انطلقت في الأول من أغسطس الجاري.

 

ويواجه مصطفى عسل منافسه الانجليزي لويس أنديرسون، فيما يلتقي مصطفى السيرتي مع عمر التركي ، فيما تواجه هانيا الحمامي مواطنتها المصرية فريدة محمد، فيما تلتقي جنا شاهين مع الماليزية أيفا أزمان.

 

Advertisements

ونجح 6 لاعبين مصريين في التأهل إلى الدور نصف النهائي في منافسات الرجال والسيدات.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات مصرية في نصف نهائي العالم للاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا