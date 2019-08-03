شكرا لقرائتكم مواجهات مصرية في نصف نهائي العالم للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه مصطفى عسل منافسه الانجليزي لويس أنديرسون، فيما يلتقي مصطفى السيرتي مع عمر التركي ، فيما تواجه هانيا الحمامي مواطنتها المصرية فريدة محمد، فيما تلتقي جنا شاهين مع الماليزية أيفا أزمان.
ونجح 6 لاعبين مصريين في التأهل إلى الدور نصف النهائي في منافسات الرجال والسيدات.
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