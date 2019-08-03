شكرا لقرائتكم نادي الميريا الإسبانى يتصدر الصحف العالمية بعد بيعه لتركى آل الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نادي الميريا يستحوذ على اهتمامات الصحافة العالمية اهتمت صحيفة "الاقتصادية"، باستحواذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا سيفتح الباب لرؤية لاعبين سعوديين في اهتمت صحيفة "الاقتصادية"، باستحواذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا سيفتح الباب لرؤية لاعبين سعوديين في الدوري الإسباني ، وهي التجربة التي أشرف عليها بنفسه موسم 2017 - 2018، حين عقد شراكة بين الهيئة العامة للرياضة مع رابطة الدوري الإسباني، التي أسفرت عن انتقال تسعة لاعبين سعوديين إلى أندية الليجا، من أجل خوض فترة احترافية امتدت لستة أشهر، من أجل تجهيزهم بالصورة الأمثل لمباريات بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

في حين قالت صحيفة "المدينة"، أن تركي ال الشيخ بات أول سعودي يمتلك نادياً في إسبانيا وثاني عربي، بعد إستحواذه على نادي الميريا.

يذكر أن نادي ألميريا شارك في منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني لمدة ستة مواسم فقط، و13 عاما في دوري الدرجة الثانية، وستة مواسم في الدرجة الثانية "ب"، وموسمين في الدرجة الرابعة، وثلاثة مواسم في دوري الفئات الإقليمية.

أما صحيفة "الشرق الاوسط"، فقالت أن خطوة تركي آل الشيخ بشراء نادي الميريا تمهد الطريق للسعوديين إلى الدخول بشكل أعمق في مجال الاستثمار على نطاق الأندية الأوروبية، مشيرة إلى أن قيمة استحواذ آل الشيخ على ألميريا بلغت 20 مليون يورو، إضافة إلى 7 ملايين لتسوية ديونه.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، في وقت سابق عن هوية المدير الفني الجديد لنادي ألميريا الإسباني بعدما تحولت ملكيته إلى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

ذكرت الصحيفة أن البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لنادي التعاون السعودي، سيكون المدير الفني القادم لنادي ألميريا الإسباني.

ونشر تركى آل الشيخ صورته مؤخراً مع البرتغالى بيدرو إيمانويل، المدير الفنى السابق لنادى التعاون السعودى كاشفا عن الاستعانة به فى مشروعه الجديد.