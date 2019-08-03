شكرا لقرائتكم المصرى يبيت فى الإسماعيلية لمواجهة "إف سى مصر" وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه فريق المصرى بقيادة ايهاب جلال، مساء اليوم السبت لمدينة الاسماعيلية للمبيت بأحد فنادقها استعداداً لمباراته الودية والتي تجمعه بالوافد الجديد على الدوري الممتاز "نادى اف سى مصر" وهي المباراة المقرر إقامتها على ملعب الفندق الذي يقيم به الفريق في الخامسة مساء غد الأحد.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة تعد هي المباراة الودية السابعة للفريق بقيادة ايهاب جلال، خلال فترة اعداده للموسم الجديد والتي بدأت قبل نحو شهر ، حيث سبق للفريق أن خاض خمس مباريات ودية بمعسكره المغلق بالاسكندرية أمام الرجاء المطروحي وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ، والترام السكندري وانتهت بفوز المصري بهدف للاشئ ، والمجد السكندري وانتهت بفوز المصري أيضاً بأربعة أهداف للاشئ ، وكذلك المصانع الحربية وانتهت بفوز المصري بأحد عشر هدفاً مقابل لاشئ ، قبل الفوز أيضاً على الرجاء المطروحي بهدفين للاشئ ، فيما التقى المصري ودياً كذلك ببورفؤاد قبل نحو أسبوع على ستاد المصري وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

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على صعيد آخر، اعتذر الجهاز الفني لفريق الاسماعيلي عن عدم اقامة المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع بين المصري والاسماعيلي الاثنين المقبل بالاسماعيلية لظروف طارئة تخص النادي الاسماعيلى.



ايهاب جلال يوضح موقفه من تدريب المنتخب

فى السياق ذاته، أكد ايهاب جلال عدم تواصله مع أي من مسئولي اتحاد الكرة المصري ،مضيفاً أنه علم بخبر ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني من خلال بعض المقربين ، مشيراً أن الأمر ومن وجهة نظره الشخصية لا يعدو سوى اجتهادات صحفية.

إيهاب جلال أبدى سعادته البالغة بالتواجد داخل القلعة الخضراء مضيفا أن كامل تركيزه مع المصري حالياً خاصة وأن الفريق مقبل وبعد نحو شهر على المشاركة في النسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية التي يطمح الفريق في الوصول فيها لأبعد مدى وهو الأمر نفسه لبطولتي الدوري وكأس مصر وذلك تحقيقاً لطموحات جماهير المصري العظيمة.