شكرا لقرائتكم على معلول يراهن على هذا الثنائى "المصرى التونسى" الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد أن أعلن نادي الصفاقسي التونسي أمس الجمعة، تعاقده رسمياً مع عمرو جمال قادماً من النادي الأهلي وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

كشف التونسي علي معلول نجم النادي الاهلي أنه نصح المنصف خماخم رئيس نادي الصفاقسي التونسي بالتعاقد مع عمرو جمال.

وقال علي معلول في تصريحات لإذاعة "ديوان إف إم" التونسية، "مصلحة النادي الصفاقسي فوق كل إعتبار انا دائما على إتصال مع رئيس النادي الذي كان يرغب في ضم عمرو جمال وطلب المشورة وقد نصحته بانتدابه".

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وأضاف علي معلول، "عمرو جمال يعتبر واحداً من أبرز المهاجمين في مصر وهو ثالث هداف في الجيل الحالي للنادي الأهلي بعد وليد ازارو ووليد سليمان فضلاً عن كونه لاعباً دوليا".

وبخصوص شائعات الإصابة التي تلاحق "الغزال" قال علي معلول "عمرو جمال تعرض للإصابة سنة 2014 بعد ذلك عاد للعب بشكل طبيعي وخاض العديد من المقابلات معنا تم غادر نحو جنوب إفريقيا وفنلندا وكانت هنالك رغبة من الفريقين لشراء عقده إلا انه قرر العودة للنادي الأهلي".

وتطرق علي معلول في حواره إلى الإضافة التي سيقدمها "الغزال" للنادي الصفاقسي حيث قال: "أنا متأكد من إمكانيات عمرو جمال لاعب منضبط جداً في التدريبات وتواجد معنا في معسكر إسبانيا".

وفي ختام حواره تحدث علي معلول حول هجوم الصفاقسي الموسم المقبل: "فراس شواط وعمرو جمال ستكون الثنائية الأقوى العام المقبل بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة لهذا الثنائي".