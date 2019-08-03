شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ينهى إجراءات ضم أحمد مدبولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم الإسماعيلى إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الزمالك ، فى سبيل تدعيم الفريق بلاعبين آكفاء فى المراكز التى تعانى من النقص.

جناح الإسماعيلى البالغ من العمر 24 ربيعا ، يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب ،ولديه مميزات في المركزين تجعله إضافة متميزة للغاية لهجوم الدراويش.

مدبولى بدأ مشواره في نجوم المستقبل ، ثم انتقل إلى السكة الحديد، وانتقل للمراغة فى المظاليم ، قبل أن ينتقل إلى النصر للتعدين وظهر بشكل مميز فى دورى الأضواء والشهرة ، بعدما شارك فى 28 مباراة وسجل هدف واحد وصنع 3 أهداف.

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وعقب تألقه مع التعدين انضم للزمالك ولعب له موسمين وفى رصيده 27 لقاء بالدورى ، سجل فيهما 5 أهداف وصنع مثلهم بواقع 1,430 دقيقة وفى بطولة كأس مصر مع الفريق الأبيض لعب مبارتين وصنع فيهما هدفا وحيدا.

-على صعيد التمريرات ، يمتلك مدبولى سجلا متميزا فيما يخص التمريرات القصيرة إذ أنه نجح فيها بنسبة 72% بواقع 202 من أصل 258 تمريرة . بجانب نسبة نجاح في التمريرات الطويلة تقدر بنسبة 51% بعدما تمكن من عمل 55 تمريرة صحيحة من أصل 110 تمريرة.

-على صعيد المراوغات .. فقد بلغ متوسط المراوغات الناجحة لديه نسبة 62.5 % وهو رقم مميز جدا وفشلت مراوغاته بنسبة 37,5%.