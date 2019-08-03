ثنائى مرشح لعضوية اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية عام...

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جدة - عمرو شويل وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وافق على طلب اتحاد الكرة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية بعد إستقالة المجلس السابق عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة أمم افريقيا 2019 ، وينتظر وصول لجنة من الاتحاد الدولى لكرة القدم لمشاهدة موقف اتحاد الكرة قبل إقرار اللجنة المؤقتة التى ستدير الجبلاية. ودخل الثنائى مصطفى عزام مدير إدارة التطوير باتحاد الكرة، وأحمد عبد الله المشرف على الملاعب فى بطولة أمم افريقيا 2019، ضمن المرشحين بقوة لعضوية اللجنة الخماسية التى ستدير اتحاد الكرة لمدة عام. Advertisements وجاء ترشيح مصطفى عزام نظرا لإشرافه على تطوير مبنى الهدف، فيما يأتى اختيار أحمد عبد الله بعد الظهور المميز للملاعب فى البطولة الأفريقية. وتعلن أسماء اللجنة التى ستدير اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التنسيق بين وزارة الرياضة والجبلاية.

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