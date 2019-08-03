رسمياً | إيقاف ميسي دولياً لمُدة 3 أشهر

أصدر إتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية “كونميبول” قراراً يقضي بـ إيقاف ليونيل ميسي أيقونة منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة الإسباني لمُدة 3 أشهر بسبب مابدر منه في أعقاب خروج منتخب بلاده من بطولة كوبا أمريكا وتوديع البطولة من الدور قبل النهائي على يد مُنتخب البرازيل، حيث وجه ميسي الاتهامات لمسؤولي الإتحاد القاري بالفساد وأنهم سعوا كي يحرز منتخب البرازيل مُستضيف البطولة للقب، وهو ما صرح به عقب الهزيمة من البرازيل وأعاد تكراره فور فوز الأرجنتين بالميدالية البرونزية حيث رفض وقتها ليونيل ميسي الصعود لاستلام الميدالية الخاصة به مُتحججاً برفضه المشاركة في هذا الفساد.

إيقاف ميسي 3 أشهر

هذا وقد جاء قرار الاتحاد القاري لكرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية بـ إيقاف ميسي لمدة 3 أشهر تبدأ من 2 أغسطس 2019 وحتى 2 نوفمبر 2019 مع تغريمه مبلغ وقدره 50 ألف دولار أمريكي، مع إتاحة الفرصة لمنتخب الأرجنتين استئناف القرار خلال 7 أيام من صدور القرار. هذا وفي حالة رفض الاستئناف سيُمنع ميسي من تمثيل منتخب بلاده في أي مباراة ودية أو رسمية في الفترة المذكورة.

تجدر الإشارة أن منتخب الأرجنتين ليس لديه أي مباراة رسمية في فترة إيقاف ميسي لكن لديه عدد من المُباريات الودية حيث سيواجه تشيلي في الخامس من سبتمبر، ثم يواجه المكسيك في العاشر من سبتمبر.

وتأتي أول مُباراة رسمية لمنتخب الأرجنتين في مطلع العام الميلادي الجديد “2020”، وبالتالي سيكون الإيقاف قد تم رفعه عن أيقونة منتخب التانجو.