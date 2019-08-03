تعرف على المباريات التي يغيب عنها ميسي مع الأرجنتين للإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قرر اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" إيقاف ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار، على خلفية تصريحاته بشأن وجود عملية فساد في إدارة اللعبة داخل القارة.

وكان النجم الأرجنتيني قد اتهم "كونميبول" بتهيئة الأمور لمصلحة تتويج المنتخب البرازيلي بلقب كوبا أميركا وسط جماهيره، كما رفض تسلم الميدالية البرونزية التي تُوج بها منتخب بلاده، مبررًا ذلك برفضه أن يكون جزءًا من الفساد.

ووفقًا للبيان الصادر من كونميبول يوم الجمعة، فإن إيقاف ميسي يبدأ من السبت 3 أغسطس، ويستمر لمدة 90 يومًا ليغيب ميسي عن منتخب الأرجنتين في 3 مباريات ودية خلال فترة إيقافه، ولن تكون هناك أي مواجهات رسمية خلال هذه الفترة.

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ويلعب منتخب الأرجنتين أول مباراة له بعد انتهاء منافسات كوبا أمريكا بدون ميسي، أمام منتخب تشيلي في مباراة ودية في الـ6 من شهر سبتمبر المقبل على ملعب مدرج لوس أنجلوس التذكاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الـ10 من الشهر ذاته يغيب البرغوث الأرجنتيني عن المباراة الودية الثانية أمام منتخب المكسيك على ملعب ألامودومي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وستكون مباراة المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الألماني في الـ9 من شهر أكتوبر على ملعب سيجنال إيدونا بارك بألمانيا، هي أخر مباراة يغيب عنها ميسي لإيقافه مع منتخب بلاده.

وسيكون ميسي جاهزًا تمامًا من أجل خوض تصفيات كأس العالم 2022، والتي ستبدأ في قارة أمريكا اللاتينية بداية من مارس 2020.