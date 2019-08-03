مدير الكرة بالإسماعيلي: الصفقات الجديدة سترفع مستوى الدراويش

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( أ ش أ):

أعرب صبري المنياوي، مدير الكرة بالإسماعيلي، عن سعادته بالصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية الآن.

وتعاقد الإسماعيلي حتى الآن مع الغينى بيكتى بعد تألقه ضمن صفوف منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر فضلا عن أحمد مدبولي ومحمود دونجا ثنائي الزمالك.

وصرح المنياوى بأن هناك مزيدا من التعاقدات والتي تتم في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي، يتم التعامل معها بمبدأ الكيف وليس الكم وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تطور مستوى الفريق للأفضل.

وأكد مدير الكرة في الإسماعيلي أن الصفقات الجديدة على مستوى جيد لكن ينقص اللاعبين الجدد بالطبع الانسجام والتناغم مع باقى اللاعبين في فريق الدراويش وهو ما سنسعى إلى تحقيقه فى الفترة المقبلة، مطالبا جماهير الإسماعيلى بالصبر والمساندة من أجل تصحيح مسار الفريق.