الخليج 365 يحاور ابتسام زايد صاحبة الذهب في ليلة الإصابة الدامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

دقائق معدودة هي عمر السباق، وشخص واحد عليه أن يصل أولا ليقطع الطريق على البقية، ويجتاز نقطة النهاية محققًا المركز الأول، يعتلي بعدها منصة التتويج، لكن تلك الرحلة القصيرة ربما تكلف العناء والمشقة أو بعض الدماء إثر سقوط أو إصابة خلال المنافسة.

ابتسام زايد، لاعبة منتخب مصر للدراجات، تعرضت لإصابة قوية خلال مشاركتها في بطولة أفريقيا، في الرمق الأخير قبل النهاية، لكن رغم ذلك استطاعت ان تختتم المنافسات وتحصد الذهب وتعود بها إلى مصر.

الخليج 365 تواصل مع البطلة ابتسام زايد لتحكي لنا قصة الصورة الشهيرة بعد إصابتها خلال مشاركتها في بطولة أفريقيا.

تحكي ابتسام زايد كواليس الصورة، وتقول: "حصدت خلال السباق 4 ذهبيات، وكنت على وشك إنهاء السباق الأخير بميدالية ذهبية خامسة، لكن البطولة انتهت بمجموع 4 ميداليات ذهبية وفضية".

تكمل: "قبل خط النهاية، سقطت من وتعرضت لإصابة قوية أجبرتني على عدم استكمال المنافسة بكل أسف، وطبقا لقواعد السباق من يسقط أثناء السباق ويتعرض للإصابة لا يمكنه الاستكمال".

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وعن بدايتها مع عالم الدراجات تؤكد اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما أنها بدأت ممارسة هذه الرياضة قبل 10 أعوام مع نادي المؤسسة العسكرية بالسويس، ولا تزال تلعب تحت شعاره حتى الآن.

وتابعت: "منذ عام 2009 شاركت بالعديد من البطولات المحلية حتى جاء عام 2011 لتكون مشاركتي الأولى مع منتخب مصر خلال بطولة عربية حصدت خلالها ميداليتين فضيتين وبرونزية واحدة".

وأكملت: "سافرت مع منتخب مصر للمشاركة في بطولة دورة الألعاب العربية، ولم أحقق وقتها الميدالية الذهبية".

رغم تفوقها في عالم الرياضة، لكنها لا تنسى الدراسة والتعلم، فما بين التدريب في السويس تتلقى تعليمها في المعهد العالي للنظم والمعلومات.

ابتسام زايد مثّلت مصر في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 كأول لاعبة مصرية تنافس في منافسات سباقات الدراجات، وحصلت على المركز السابع والعشرين في التصفيات، ولم تصل إلى الجولة الأولى.

تستعد حاليا لخوض منافسات دورة الألعاب العربية وبطولة العالم، وفي حالة تحقيق مركز متقدم ستكون ضمن البعثة المصرية المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.