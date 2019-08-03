صحيفة إسبانية تكشف سبب غياب بوغبا أمام ميلان

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا، سيغيب عن المباراة الأخيرة لفريقه في فترة الاستعداد للموسم الجديد، والتي سيلتقي فيها اليوم السبت، مع ميلان الإيطالي، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن لاعب الوسط الفرنسي يعاني من بعض الآلام في الظهر، ولكنه على الأرجح سيلحق بأولى مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ولم يتم إدراج اسم بوغبا ضمن قائمة مانشستر يونايتد استعداداً لمباراته أمام ميلان، كما أوضحت آس أن المدير الفني للفريق، أولي جونار سولسكاير، أكد غياب بوغبا عن هذه المباراة.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها عنه آس: “بعد نهاية الحصة التدريبية، أصيب بوغبا بتشنج في الظهر، وهي نفس المشكلة التي عانى منها في الأسبوع الماضي، عندما تخلف عن الحصة التدريبية في النرويج، ولكن أعتقد أنه سيكون جاهزاً مطلع الأسبوع المقبل”.