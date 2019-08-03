رياضة | عين .. ما لا تعرفه عن دورة الألعاب الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. ما لا تعرفه عن دورة الألعاب الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب في الفترة من 19 أغسطس الجاري حتى 31 من الشهر نفسه بحضور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية. وتضم البعثة المصرية في المغرب ٤٠٣ أفراد منهم ٢٩٨ لاعبا، وتشارك مصر في ٢٤ لعبة في جميع ألعاب الدورة ماعدا كرة القدم والدراجات.

واختارت عين الخليج 365 الرياضي دورة الألعاب الأفريقية حدث الأسبوع لإلقاء الضوء عليها ..

- هذه هي النسخة الثانية عشر من البطولة والتي تقام كل أربع سنوات.

- لعب بيير دي كوبيرتان دورا كبيرًا في أحياء تلك البطولة باعتباره مؤسس الألعاب الأوليمبية الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر.

- كان من المفترض أن تنظم الجزائر أول نسخة في 1925 ولكنها لم تنظمها وبعدها بأربع أعوام أي في 1929 كان من المقرر أن تنظم مصر البطولة ولكن الاستعمار شعر بأن هذه البطولة ستوحد دول أفريقيا ضده ليقوم بإلغاء البطولة قبل انطلاقها بأسابيع.

- أقيمت أول نسخة عام 1965 في برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو وشارك فيها 2500 رياضي من 30 دولة أفريقية مستقلة وتوجت بها الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا).

- البرازافيل عاصمة جمهورية الكونغو والجزائر عاصمة الجزائر هما أكثر المدن تنظيماً للبطولة بواقع مرتين، حيث نظمت البرازافيل البطولة عامي 1965 و2015 ونظمتها الجزائر في 1978 و2007.

- نظمت 9 دول البطولة حتى الآن، منهم دولتين عربيتين هما مصر (1991) والجزائر (1978 و2007).

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- مصر أكثر الدول تتويجاً البطولة، حيث فازت بها 7 مرات، أعوام : 1965 و1973 و1987 و1991 و2003 و2007 و2015.

- فازت 3 دول بالبطولة حتى الآن، هم : مصر (7 مرات) وتونس (مرة واحدة، 1978) وجنوب أفريقيا (3 مرات، 1995 و1999 و2011)

- حققت مصر رقما قياسيًا في البطولة، حيث عندما تفوز باللقب في أحد النسخ تفوز في النسخة التي تليها مباشرة.

- في 1969، كانت ستنظم باماكو عاصمة مالي النسخة الثانية من البطولة ولكن ألغيت بسبب الانقلاب العسكري.

- في 1971، كان من المقرر أن تنظم لاجوس عاصمة نيجيريا ثاني نسخ البطولة ولكن تم تأجيلها حتى 1973 وتوجت بها مصر.

- في 1977، كان من المقرر أن تنظم الجزائر النسخة الثالثة من البطولة ولكنها تأجلت حتى 1978 وتوجت بها تونس.

وشهدت هذه النسخة انسحاب مصر من البطولة بسبب تعدي أحد لاعبي المنتخب الليبي لكرة القدم بالضرب على أحد لاعبي المنتخب المصري وساندت الجماهير الجزائرية المنتخب الليبي ولم تتدخل الشرطة الجزائرية بالقدر الكافي وتلقت البعثة المصرية أوامر بالعودة والانسحاب من البطولة.

- نظمت نيروبي عاصمة كينيا النسخة الرابعة من البطولة والتي تأجلت حتى 1987 حتى إنتهت كينيا من استكمال منشآتها الرياضية.

- مصر صاحبة أكبر عدد من الميداليات في البطولة بواقع 1362 ميدالية (548 ميدالية ذهبية و406 ميدالية فضية و408 ميدالية برونزية).

- ترتيب الدول الفائزة بالميداليات في البطولة : مصر(1362 ميدالية) ونيجيريا(1199 ميدالية) وجنوب أفريقيا(967 ميدالية) والجزائر(897 ميدالية) وتونس(684 ميدالية) وكينيا(411 ميدالية) والسنغال(267 ميدالية) والكاميرون(220 ميدالية) وغانا(172 ميدالية) وأثيوبيا (15ض ميدالية) وزيمبابوي(145 ميدالية) وكوت ديفوار(108 ميدالية).