رياضة | الأهلي يضحي بلاعبه الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يضحي بلاعبه الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث النادي الأهلي عن مهاجم أجنبي لتدعيم خط هجوم الفريق للمشاركة محليَا بعد غلق باب القيد الإفريقي يوم 31 يوليو.

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ويخطط الأهلي لبيع جونيور أجايي أو وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لضم مهاجم أجنبي.

وينتظر الأهلي وصول أي عروض رسمية لوليد أزارو أو أجايي للاستغناء عن أحدهما وضم مهاجم أجنبي يشارك مع الفريق محليًا بعد إغلاق باب القيد الإفريقي على أن يتم قيده في بداية يناير حسب لوائح دوري أبطال إفريقيا ويحق له المشاركة من بداية دور المجموعات في حال وصول الفريق الأحمر للدور.