رياضة | أستون فيلا يواجه لايبزيج وديا في الاختبار الثاني لـ"تريزيجيه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستون فيلا يواجه لايبزيج وديا في الاختبار الثاني لـ"تريزيجيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي أستون فيلا الإنجليزي واحدة من المباريات الودية المهمة أمام لايبزيج الألماني عصر اليوم السبت، على ملعب الأخير استعدادا للموسم الجديد 2019-2020.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم الظهور الثاني لنجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه بعد أن تعاقد معه أستون فيلا الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 9 ملايين يورو.

تنتظر أستون فيلا مواجهة قوية أمام توتنهام هوتسبير في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك يوم السبت الموافق العاشر من أغسطس الجاري على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد "وايت هارت لين سابقا".

أستون فيلا عائد من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، بعد أن حقق الفوز على ديربي كاونتي في المباراة الفاصلة بمشاركة مميزة لمدافع المنتخب المصري أحمد المحمدي.