رياضة | بعد اقتراب اغلاق الميركاتو.. تعرف على صفقات الأندية الكبرى في أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب اغلاق الميركاتو.. تعرف على صفقات الأندية الكبرى في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت فترة الإنتقالات الصيفية على الإنتهاء في أوروبا، حيث سيغلق الميركاتو بالنسبة للأندية الإنجليزية يوم 8 اغسطس المقبل، وذلك قبل بداية البريميرليج بيوم واحد فقط.

ويسعى جميع الأندية الكبرى في أوروبا للتدعيم بلاعبين مميزين، من أجل المنافسة على البطولات المحلية وبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" صفقات الأندية الكبرى في أوروبا حتى الآن.

- مانشستر سيتي

حرص بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي على تدعيم الفريق بصفقات قليلة في الأماكن التي يحتاج فيها الفريق صفقات فقط، حيث تعاقد الفريق مع رودريجو رودري وأنجيلينو وزاك ستيفين فقط في الميركاتو حتى الآن.

- ليفربول

صار فريق ليفربول على طريق مانشستر سيتي ولم يتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، حيث ضم الثنائي الشاب [هارفي إيليوت - فان دي بيرج]، خاصة بعد فوز الفريق في الموسم الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

- مانشستر يونايتد

بالرغم من احتياج مانشستر يونايتد في تدعيم الفريق باكثر من صفقة في الموسم المقبل حتى الآن، ولكن مسئولي التعاقدات في النادي لم يضموا سوا 3 صفقات فقط حتى الآن وهما ارون وان بيساكا ودانيل جيمس وهاري ماجواير، ومن المتوقع أن يبرز الفريق على الأقل صفقتين آخرين قبل نهاية الميركاتو.

- تشيلسي

كان نادي تشيلسي اكثر المتضررين في انجلترا بعد حرمانه من التعاقدات خلال فترتي قيد، ولكن استفاد من تعاقده مع كريستيان بوليسيتش في الأشهر الماضية بداية من الموسم المقبل، ونجح في تفعيل بند الشراء في عقد ماتيو كوفاسيتش لاعب ريال مدريد.

- ريال مدريد

كان لفريق ريال مدريد نصيب الأسد في التعاقدات الكبرى خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعد خسارة جميع الألقاب في الموسم الماضي، حيث ضم الملكي 6 لاعبين حتى الآن وهم [ إيدير ميليتاو - فيرلاند ميندي - إيدين هازارد - لوكا يوفتيش - رودريجو - تاكيفوسا كوبا ]، وذلك من أجل عودة الألقاب مرة أخرى.

- برشلونة

نجح البارسا في التعاقد مع 4 صفقات في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، حيث ضم الهولندي فرانكي دي يونج من اياكس، والفرنسي انطوان جريزمان من أتليتكو مدريد، والثنائي إيجور جوميز وهيروكي آبي.

- أتليتكو مدريد

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تعاقد مسئولو فريق أتليتكو مدريد حتى الآن مع 7 صفقات في الصيف، وجاء ذلك بعد رحيل اكثر من لاعب عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الماضي، وكانت تعاقدات الفريق كالتالي :-

[ كيران تريبير - جواو فيليكس - ماريو هيرموسو - هيكتور هيريرا - إيفان سابونيتش - ماركوس يورنتي - ماريو هيرموسو].

- يوفنتوس

دعم فريق يوفنتوس صفوفه بشكل قوي للغاية خلال هذا الميركاتو، حيث ضم 7 صفقات منهم أسماء ثقيلة حيث تعاقد مع أرون رامسي من أرسنال الإنجليزي، وادريان رابيو من باريس سان جيرمان، وماتياس دي ليخت من اياكس امستردام الهولندي، وإعادة بوفون بعد موسم مع باريس، وأيضا ضم لوكا بيلجريني وميره ديميريال وروميرو كلاعبين شباب في صفوف الفريق.

- إنتر ميلان

بعد تعاقد فريق إنتر ميلان مع كونتي لتدريب الفريق تغيرت خطة النادي في فترة التعاقدات، حيث ضم الفريق كلا من ( لوسيان اجوميه - نيكول باريلا - فالنتينو لازارو - دييجو جودين - سينسي - برازو - نيكولا باريلا)، ومن المتوقع أن يتعاقد الإنتر مع صفقتين آخرين أو أكثر من ذلك.

- ميلان

عكس كل التوقعات لم يتعاقد فريق ميلان مع صفقات ثقيلة هذا الصيف، بالرغم من احتياج الفريق للتدعيم بشكل كبير من أجل خوض منافسات دوري أبطال أوروبا مجددا، حيث ضم الفريق 5 صفقات شابه ومنهم العربي الجزائري إسماعيل بن ناصر، والرباعي ماركو جيامبولو، وثيو هيرنانديز، وراضي كرونيتش، ودي أورينزو.

- نابولي

كانت تعاقدات فريق نابولي هذا الصيف على أضيق الحدود، حيث سعى على ضم 3 لاعبين فقط ومنهم اوسبينا حارس الفريق الذي تعاقد معه نابولي بشكل نهائي، والثنائي كوستاس مانولاس، وألجيس إلماس، وحسب الصحف الإيطالية سوف يتعاقد الفريق مع ثنائي في خط الوسط قبل إنتهاء الميركاتو.

- باريس سان جيرمان

لم يضم فريق باريس سان جيرمان صفقات كبيرة هذا الميركاتو، حيث ضم الرباعي [ عبدو ديالو - اندير هيريرا - بابلو سارابيا - ماركين بولكا ]، ويسعى الفريق الفرنسي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

- بايرن ميونيخ

تعاقد فريق بايرن ميونيخ الألماني مع الثلاثي داجاكو، وساربريت سينج، والفرنسي بافارد والذي حصل على لقب كأس العالم في روسيا 2018، وأشارت الصحف الألمانية أن البافاري سوق يبرم تعاقدات أخرى قبل نهاية الميركاتو.

- بوروسيا دورتموند

كعادته سعى فريق بوروسيا دورتموند للتعاقد مع بعض اللاعبين الشباب مع المجموعة المتاحة في النادي، حيث ضم الفريق جوليان براندت الشاب الصاعد في صفوف الماكينات الألمانية، والثنائي ثورجان هازارد، ونيكو شولز، ويعتمد بوروسيا دائما على الشباب في صفوف الفريق.