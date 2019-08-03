رياضة | صدمة في ريال مدريد بسبب سعر بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في ريال مدريد بسبب سعر بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صدمة ريال مدريد بسبب السعر الذي حدده مانشستر يونايتد للتخلي عن نجمه بول بوجبا وهو 150 مليون يورو.



وأوضح موقع ABC الإسباني أن مانشستر يونايتد طلب الحصول على 150 مليون يورو لبيع بول بوجبا إلى ريال مدريد في الصيف الحالي ولكن ليس من السهل على ريال مدريد دفع هذا المبلغ في بوحبا لأنه أنفق بالفعل أكثر من 300 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد يرى أن بوجبا لا يستحق الثمن الذي حدده مانشستر يونايتد للاستغناء عنه وأن مسئولي الملكي مقتنعين بأن بوجبا لا يستحق أكثر من 100 مليون يورو، حيث يرى الملكي أن بوجبا ليس مهاجمًا وغير قادر على تسجيل عدد كبير من الأهداف فهو لاعب خط وسط فقط ومبلغ 150 مليون يورو مبالغ جدًا فيه.