شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعيد نسبة 1% الخاصة بانتقالات اللاعبين بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كان اتحاد الكرة قد الغي صرف نسبة الـ1 % للمناطق و الفروع فى السنوات الثلاث الماضية قبل أن يستقر مسئولو اتحاد الكرة عن طريق ثروت سويلم المدير التنفيذى و القائم بأعمال رئيس الجبلاية بإعادة صرف النسبة.

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كان اتحاد الكرة قد حصل على 23 مليون جنيه من قيد الأهلى و الزمالك و المصري و بيراميدز للصفقات الأفريقية.