- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعيد نسبة 1% الخاصة بانتقالات اللاعبين بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كان اتحاد الكرة قد الغي صرف نسبة الـ1 % للمناطق و الفروع فى السنوات الثلاث الماضية قبل أن يستقر مسئولو اتحاد الكرة عن طريق ثروت سويلم المدير التنفيذى و القائم بأعمال رئيس الجبلاية بإعادة صرف النسبة.
كان اتحاد الكرة قد حصل على 23 مليون جنيه من قيد الأهلى و الزمالك و المصري و بيراميدز للصفقات الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعيد نسبة 1% الخاصة بانتقالات اللاعبين بالموسم الجديد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.