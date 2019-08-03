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شكرا لقرائتكم الأهلى يرصد 2 مليون دولار لشراء مهاجم بمواصفات خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتؤكد اللجنة أنه من الضروري التعاقد مع مهاجم يُجيد التعامل مع الكرة العرضية والرأسية ويكون له مخالب هجومية بشكل أفضل من الثنائي وليد آزارو ومروان محسن خاصة وأن الاهلي عاني كثيراً الموسم المنقضي من تراجع مستوى أزارو ومروان ومن إهدارهما العديد من الفرص السهلة.
وتحدثت لجنة الكرة تحدثت مع لاسارتي في الاجتماع الأخير قبل أيام عن ضرورة ضم مهاجم أفريقي مُتميّز وتم تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بالتفاوض مع أكثر من مهاجم لضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل الرغبة المؤكدة للجنة التخطيط بتدعيم خط الهجوم في ظل المستوى المتذبذب لمروان وأزارو وعدم مشاركة صلاح محسن إلا على فترات مُتباعدة للإصابة تارة ولدخول في مشاحنات مع الجهاز الفني تارة أخرى لذا تم رصد مليوني دولار أي ما يقرب من 35 مليون جنيه مصري.
وأوضح المصدر أنه في حالة ضم الاهلي مهاجم أجنبي سيتم قيده محلياً فقط بعد إرسال القائمة الأفريقية مؤخراً على أن يتم رفع أحد الأجانب المتواجدين في القائمة الافريقية وغالباً سيكون الأنجولي جيرالدو أو النيجيري جونيور أجاي ليتم قيد المهاجم الجديدحال التعاقد معه في يناير المقبل.
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