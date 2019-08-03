حازم إمام: جروس أفضل مدرب والأهلي أحسن فريق في الدوري

شارك حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في اختيار أفضل ناد وأفضل لاعب محلي وأجنبي، ومدير فني بالموسم المنقضي 2018 - 2019.

وقال حازم إمام في تصريحاته على قناة "ON sports" الفضائية أمس الجمعة: "أفضل مدير فني هو كريستيان جروس لأنه فاز بالكونفدرالية ونافس على بطولة الدوري بشكل كبير حتى رحيله."

وانتقل للحديث عن أفضل فريق: "الأهلي هو أفضل فريق في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي كونه تمكن من تحقيق الدوري بعد كل الصعوبات التي مر بها، وتعرض الإدارة إلى انتقادات وهجوم عنيف تمكنوا من تجاوزه في النهاية."

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ثم اختار أفضل لاعب في الموسم :"طارق حامد النموذج الذي تتمنى أن ترى لاعب مثله، فهو يلعب كافة المباريات بنفس القوة والقتال حتى إن كانت المباراة غير مؤثرة، أو في لحظة من اللقاء لن تصنع فارق في النتيجة."

واعتبر معلول الأفضل بين اللاعبين الأجانب: "بالنسبة لأفضل محترف، ففرجاني ساسي ممتع، ومبدع في وسط الملعب، ويستطيع أن ينفذ ما تحلم به وأنت تشاهد المباراة، لكن علي معلول صنع الفارق مع الأهلي كثيرًا حتى بالرغم من أنه يتحمل مهام دفاعية لكنه استطاع أن يسجل ويصنع أهداف فارقة مع الأهلي لذلك اعتبره الأفضل."

وأنهى أحازم إمام اختياراته لأفضل اللاعبين في الموسم المنقضي، باختياره محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك أفضل حارس.. قائلًا: لم أكن أتوقع المستوي الرائع الذي ظهر عليه محمد الشناوي مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019، ولكن جنش لم يرتكب أي خطأ على مدار الدوري بالكامل لذلك أرى أنه يستحق أن يكون الأفضل".