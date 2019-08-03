شكرا لقرائتكم الزمالك يتحمل تكاليف سفر ديكاداها الصومالى لخوض مباراتى الذهاب والإياب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصلت إدارة الكرة بنادى الزمالك مع مسئولى فريق ديكاداها الصومالي من أجل إخطارهم بأن النادى الأبيض سيتحمل تكاليف سفر الفريق الصومالى للقاهرة، لخوض مباراتى الذهاب والعودة فى مصر بالدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك عقب مفاوضات إدارة بطل الصومال مع نظرائهم فى الأبيض حول التنسيق فى حقوق البث الخاصة بمباراة الذهاب المحدد لها 11 أغسطس الجاري فى ذهاب الدور التمهيدى بدورى أبطال إفريقيا، والتى أكد مرتضى منصور إقامتها فى ستاد القاهرة الدولى.

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وكشف مسئولى ديكاداها لنظرائهم فى الزمالك أنهم على استعداد للقدوم إلى القاهرة يوم 9 أغسطس الجارى، لإقامة مباراة الذهاب فى مصر، بعد إخطار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بالموافقة على خوض المباراتين فى القاهرة، فيما تنتظر إدارة بطل الصومال التأكيد من الكاف بالموافقة، وفى حالة حدوث أى أمر أخر، سيكون لقاء الذهاب فى جيبوتى وفقًا للإخطار الرسمى الذى وصل إلى الناديين من قبل الاتحاد الإفريقى.