شكرا لقرائتكم الزمالك يتراجع عن ضم ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجعت إدارة الزمالك عن ضم واحد من الثنائى عمر جابر أو رجب بكار، ظهيرا نادي بيراميدز، لعدة أسباب، أبرزها الاستقرار بشكل نهائى على استمرار الثنائى حازم إمام والتونسى حمدى النقاز ضمن صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

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وربطت إدارة الزمالك، رحيل النقاز بضم ظهير قوي لدعم صفوف الفريق فى الموسم الجديد حيث تم ترشيح الثلاثى عمر جابر ورجب بكار ظهيرا بيراميدز وعلى فوزى لاعبى إنبى، ثم تراجعت الإدارة البيضاء عن تلك المسألة لعدة أسباب على رأسها عدم التوصل مع بكار على اتفاق حول قيمة عقده بجانب تمسك إدارة بيراميدز بجهوده هو وعمر جابر، نظرًا لمشاركة فريقهما فى بطولة الكونفدرالية فى نسختها المقبلة، وقيد بيراميدز للثنائى ضمن قائمة الفريق الإفريقية.

وبذلك أغلقت إدارة الزمالك بشكل نهائى ملف ضم ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الحالية بعد تدعيم عدد كبير من المراكز المختلفة بالفريق الأبيض قبل منافسات الموسم الجديد.