شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تجتمع اليوم بالأندية لمناقشة لائحة الدورى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليوم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتماعا مع مدربي و مندوبي أندية الدورى الممتاز من أجل مناقشة لائحة الدورى الجديد. وسيتم تغليظ العقوبات على الأجهزة الفنية واللاعبين والجماهير فى حالة أى خروج عن النص، إلى جانب الحديث عن آليات عودة الجماهير للمدرجات. ويسعى اتحاد الكرة لحضور الجماهير فى الدورى الجديد، لاسيما بعد نجاح تجربة دخول الجمهور بأعداد كبيرة فى بطولة أمم افريقيا 2019، وهو ما تخطط الجبلاية لتكراره فى الدورى ، لكن مع وضع ضوابط لمنع الشغب والتجاوزات.

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