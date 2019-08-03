رياضة | أبوالعز مديراً فنياً للجمالية بالقسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوالعز مديراً فنياً للجمالية بالقسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى الجمالية أحد أندية الدقهلية المشاركة بالقسم الرابع تعيين محمد أبوالعز مديرا فنيا جديدا للفريق الأول بالنادى مع بداية الموسم الجديد.

أبوالعز بدأ مشواره مديرا فنيا بفرق الناشئين بنادى دكرنس الرياضى وتحديدا فريق مواليد ٩٧ لمدة موسمين ونجح خلالها فى تحقيق المركز الثانى بدورى القطاعات الجمهورى.

وتولى مؤخرا لمدة موسمين فريق عزب أشمون أحد فرق القسم الرابع ونجح خلالها فى قيادة الفريق الأول للصعود لدورة الترقى المؤهلة لدورى القسم الثالث.