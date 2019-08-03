رياضة | نجم برشلونة يقترب من البريميرليج

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أعاد التفكير من أجل التخلص من نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة كان يصر على رحيل كوتينيو هذا الصيف عن طريق البيع النهائي فقط.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رغبة برشلونة في التخلص من كوتينيو أصبحت أكبر الآن وأنع قد يوافق على إعارته مع وضع بند أحقية الشراء في صيف 2020.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المسئولين في برشلونة متفائلين بشأن بيع كوتينيو بدون خسائر مادية بعد أن ضمه البارسا مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز تبلغ 40 مليونا.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لديه عرض رسمي الآن لضم كوتينيو والأخير يعلم ذلك وأن النادي الجديد سيمنح كوتينيو نفس الراتب الحالي مع البرسا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الوجهة المحتملة لكوتينيو هي الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سيغلق سوق الانتقالات فيه الأسبوع المقبل وأن اللاعب ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى قطبي مدينة مانشستر.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كوتينيو يعترض على دخوله ضمن أي ضفقة تبادلية خاصة بالحديث عن إمكانية عودة نيمار للبلوجرانا كما أن باريس سان جيرمان لا يبدي أي اهتمام بكوتينيو.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن كوتينيو يرفض فكرة إسكمال مسيرته الاحترافية في السنوات المقبلة في اليابان أو الصين ويصر على الاستمرار في أوروبا.