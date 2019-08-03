اتحاد أمريكا الجنوبية يقرر إيقاف ميسي 3 أشهر وغرامة 50 ألف دولار

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف دولار.

وتأتى العقوبة الموقعة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد التصريحات التى هاجم فيها اتحاد أمريكا الجنوبية، عقب لقاء تشيلى، فى مباراة تحديد المركز الثالث، ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة فى البرازيل.

وكان البرغوث الارجنتيني قد تعرض للطرد، خلال مواجهة تشيلى، ليخرج ميسي، عقب نهاية المباراة، مهاجما اتحاد أمريكا الجنوبية، متهما إياه بالفساد ومحاباة البرازيل من أجل التتويج بلقب كوبا امريكا.

ويغيب ميسي عن منتخب الأرجنتين فى وديات تشيلى، المكسيك والمانيا، إذ تنتهى العقوبة فى يوم 3 نوفمبر المقبل، وبالتالى سيكون متواجدا مع منتخب التانجو فى تصفيات كأس العالم 2022، التى تنطلق فى مارس 2020.