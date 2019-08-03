شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة "إطلع بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الاهلي قد بدأ أمس، الجمعة، الإستعداد لمواجهتي بطل جنوب السوان اللتين تم الإتفاق على إقامتهما في ملعب برج العرب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس الجاري فيما ستُقام المباراة الثانية أحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس.
ويدرس الجهاز الفني إقامة مباراة ودية للفريق خلال الأيام المقبلة لتجهيز بعض اللاعبين القدامي أو الجدد وتحديداً الثلاثي ، محمد مجدي قفشة الذى تعاقد معه الاهلي قادماً من بيراميدز ومحمود متولي القادم من الأسماعيلي والمالي آليو ديانج لاعب مولودية الجزائر.
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