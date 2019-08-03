شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يعود للقاهرة اليوم بعد ختام معسكره بشرم الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، معسكره بشرم الشيخ، والذى بدأ منذ 20 يوليو الماضى استعداداً للموسم الجديد، ومن المقرر عودة الفريق اليوم السبت إلى القاهرة .

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق، وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، وباسم مرسى على سبيل الإعارة من الزمالك.

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وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.